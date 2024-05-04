Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все поврежденные из-за паводка объекты в регионе восстановят.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей

По его словам, в том числе будут восстановлены те объекты, которые создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее Гидрометцентр Оренбургской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в регионе опустился ниже опасных значений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры