Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят

По его словам, в том числе будут восстановлены те объекты, которые создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее Гидрометцентр Оренбургской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в регионе опустился ниже опасных значений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

