Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят
4 мая 202420:40
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все поврежденные из-за паводка объекты в регионе восстановят.
По его словам, в том числе будут восстановлены те объекты, которые создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее Гидрометцентр Оренбургской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в регионе опустился ниже опасных значений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
- Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят
- Проект Бориса Гребенщикова «БГ+» представил новый мини-альбом «Новый шелковый путь»
- Российские аграрии планируют к 2028 году заместить 75% семян подсолнечника
- Уголовное дело возбудили на пассажира поезда, ударившего ножом попутчика 10 раз
- МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
- В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм
- Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области
- Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде
- Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru