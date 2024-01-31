«Смертельный снег»: В Одинцово ЧП со «скорой», а Ферзиково задыхается в дыму
Жители Лесного Городка всем двором пытались вытолкнуть застрявшую в сугробах «скорую», но та не смогла спасти женщину, а поселок в Калужской области травят зловонными выбросами горе-бизнесмены.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в конце января получил сразу несколько обращений от утопающих в сугробах россиян. Так, сразу в нескольких районах Подмосковья дворники словно провалились сквозь землю. Пока жители Люберец и Солнечногорска пытаются хоть как-то передвигаться по своим дворам, в Одинцовском районе дело дошло до трагедии.
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Поселок Лесной Городок находится в 20 минут езды от Одинцово. С начала нового года там начались мучения из-за нечищенного снега, а буквально на днях во дворе застряла «скорая», в результате погибла женщина.
«Женщине стало плохо, реанимацию вызвали. "Скорая" приехала, снег не убран был во дворе, и она застряла. Пытались всем двором вытолкнуть машину, сгорело сцепление. Потом приехало МЧС. В шесть часов вечера это все произошло, а в десять уже приехала техника, потому что, видимо, узнали, что такая ситуация произошла, и очень быстро попытались убрать следы застрявшей "скорой помощи". Конечно, все дороги почистили у нас, сразу стало во дворе чисто. Также отписались по поводу того, что женщина умерла до приезда "скорой помощи". Почистили, естественно, только у нас во дворе, а что касается даже ближайших домов, там все равно нечищено», - рассказала НСН местная жительница Анастасия Илларионова.
По ее словам, на проблемы людей не обращали внимания весь январь.
«Весь месяц после Нового года мы писали жалобы и обращения в Одинцовское городское хозяйство, которое занимается чисткой дорог, а они сроком рассмотрения ставили месяц, но тут каждый день то погода плюсовая, то минусовая, это все потом превращается в лед и кашу. После этой ситуации именно в нашем дворе все очень хорошо почистили, как будто летом, но в соседних дворах проблема остается актуальной. Было заявление, что у нас по Одинцовскому округу техника готова к чистке снега, но по факту приходится упрашивать чистить дороги», - отметила собеседница НСН.
Мы попросили подмосковного губернатора Андрея Воробьева объяснить, куда пропали одинцовские коммунальщики.
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Еще один сигнал SOS пришел к нам их поселка Ферзиково в Калужской области. В августе прошлого года там появилось предприятие, производящее корма для животных, от которого задыхаются все в округе.
«Это небольшое предприятие, но оно задымляет поселок численностью примерно 4 тыс. человек. Этот дым очень вонючий, до тошноты. Мы писали в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор, в прокуратуру, два иска поданы в суд, однако они затягивают решение, пока это административные суды. Есть заявления в полицию, что это вредит здоровью наших детей. Работает завод круглосуточно с августа 2023 года. Сейчас нас зимой спасает мороз и ветер. Если сегодня дует в одну сторону, то какая-то улица дышит, если в другую – кто-то дышит, а кто-то нет. Наступит лето и задохнемся все. За пределами поселка, из других деревень – а это расстояние больше километра - снимают видео, как дымом накрывает поселок. От Калуги это 40 км, от Москвы – 160 км. Наш поселок всегда ценился, в том числе жителями Москвы и Тулы, потому что здесь река, леса, здесь хорошо и чисто было. У нас нет вопросов к другим предприятиям, - здесь и молочный завод, и завод ТЭНов, но ни один не отравляет нашу жизнь настолько. Изначально мы ощущали, но не понимали, что это, но потом, как они с сентября включили свои трубы, тут мы обалдели. С тех пор мы трубим во все трубы», - рассказала НСН местная жительница Ирина Тымчук.
По ее словам, это предприятие раньше работало в Смоленской области, но недолго. Жители взбунтовались и местные власти расторгли договор аренды.
Мы попросили разобраться в ситуации главу Калужской области Владислава Шапшу.
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