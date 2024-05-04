Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком

Тысячи книг, обложки которых пропитаны мышьяком, изъяли из библиотек Германии и приграничного французского города Страсбурга, сообщает телеканал Europe 1.

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«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк, продукт, который опасен при вдыхании», — рассказал сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер.

Уточним, что мышьяк может вызвать не просто недомогание и тошноту, а даже рак. Именно поэтому сотрудники библиотек пытаются убрать с полок все книги с изумрудно-зелеными обложками. По словам Швейцера, есть вероятность, что у каких-то книг оригинальная обложка с мышьяком осталась, но поверх нее был надет переплет для сохранения. Поэтому сотрудникам придется раскрывать книги, чтобы понять, есть ли у книги зеленая обложка.

На то, чтобы перебрать все книги того времени, уйдут месяцы. Отметим, что при обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой, ее сначала оцифровывают, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.

Ранее потерянные тома сказок братьев Гримм нашли в библиотеке в университете имени Адама Мицкевича в Познани, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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