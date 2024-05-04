Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
Тысячи книг, обложки которых пропитаны мышьяком, изъяли из библиотек Германии и приграничного французского города Страсбурга, сообщает телеканал Europe 1.
«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк, продукт, который опасен при вдыхании», — рассказал сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер.
Уточним, что мышьяк может вызвать не просто недомогание и тошноту, а даже рак. Именно поэтому сотрудники библиотек пытаются убрать с полок все книги с изумрудно-зелеными обложками. По словам Швейцера, есть вероятность, что у каких-то книг оригинальная обложка с мышьяком осталась, но поверх нее был надет переплет для сохранения. Поэтому сотрудникам придется раскрывать книги, чтобы понять, есть ли у книги зеленая обложка.
На то, чтобы перебрать все книги того времени, уйдут месяцы. Отметим, что при обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой, ее сначала оцифровывают, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.
Ранее потерянные тома сказок братьев Гримм нашли в библиотеке в университете имени Адама Мицкевича в Познани, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
- Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят
- Проект Бориса Гребенщикова «БГ+» представил новый мини-альбом «Новый шелковый путь»
- Российские аграрии планируют к 2028 году заместить 75% семян подсолнечника
- Уголовное дело возбудили на пассажира поезда, ударившего ножом попутчика 10 раз
- МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
- В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм
- Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области
- Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде
- Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru