«Пойдем с вами до конца!»: «Кривая линия» НСН помогла Верхнеадагуму и казанским пенсионерам
Краснодарский губернатор после обращения НСН пообещал жителям хутора Верхнеадагум заменить мост переправой через реку, а в Казани взялись за проблему, не решавшуюся три года.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает февраль двумя победами.
В Казани сдвинулась с мертвой точки длившаяся три года история с оставшемся без газа многоквартирным домом, а краснодарский губернатор после запроса НСН «отменил» транспортную блокаду хутора Верхнеадагум.
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Две недели назад к нам пришел сигнал SOS от жителей хутора Верхнеадагум, находящегося рядом с Крымском. Единственный мост, соединяющий его с цивилизацией, вместо ремонта решили снести, что грозило тысяче с лишним человек транспортной блокадой. Альтернативная дорога, на которую указывали местные власти, по факту непригодна для проезда. И люди просто не понимали, как теперь возить детей в школу и ездить в город.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, как всегда, оперативно отреагировал на запрос НСН и успокоил местных жителей. Он пообещал, что до сноса старого моста построят пешеходно-автомобильную переправу через реку, и жители хутора смогут спокойно добираться до школы, магазинов и больницы.
«Ой, спасибо вам большое! Хоть вы достучались куда-нибудь, мы вообще не могли никуда достучаться. Будем надеяться и ждать, что это действительно будет. У нас на той самой "запасной" дороге недавно хлеб везли и машина застряла. Трактор вызывали, еле вытянули машину. А представьте, как людям? А у кого нет машины? Представляете, как пешком, - это мне за пять километров пять километров до ближайшей остановки, я даже представления не имею, как это возможно», - поблагодарила НСН местная жительница Татьяна Сиренко.
Теперь осталось, чтобы эти обещания совпали с реальностью. Мы проконтролируем, как местные власти исполнят указ губернатора.
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В середине января в НСН обратилась пенсионерка из Казани, рассказавшая, что в их доме уже три года нет горячей воды. Людям отключили газ и сказали, что денег на ремонт дымохода нет и не будет. Перспектива навечно остаться без горячей воды повергла их в шок, однако власти никак не реагировали на эту вопиющую ситуацию. Но после наших запросов к решению проблемы подключились Минстрой России, мэр Казани, прокуратура и глава районной администрации.
Они признали, что в 2021 году 50 из 100 квартир остались без газа для водонагревателей, а у управляющей компании нет 5 млн рублей на ремонт. При этом нам пообещали, что в этом году, как минимум, в 10 квартирах починят дымоходы, а деньги на ремонт остальных будут искать в первоочередном порядке.
«Ну хоть кто-то о нас забеспокоился, бедных-несчастных, большое спасибо! Буду держать вас в курсе, а вы заодно меня, пока вопрос у нас не решится до победного конца. Будем надеяться, что в минимальные сроки все это дело разрешится, причем уже в этом году. Я уже пойду с вами до конца, больше не с кем», – обрадовалась хорошим вестям от НСН жительница проблемного дома Ольга Петровна.
Мы будем держать ситуацию с домом на улице Гагарина на контроле.
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