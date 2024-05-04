Движение «Рок-Петроград» потребовало сохранить поминальную площадку Цоя
Члены движения «Рок-Петроград» обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой восстановить поминальную площадку Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщает RuNews24.
По словам лидера движения Сергея Елгазина, поклонники рок-группы «Кино» своими силами обустраивали могилу музыканта. Фанаты самостоятельно уложили брусчатку и установили скамейки с символикой коллектива.
В апреле каменное покрытие демонтировали, а на их месте поставили мусорные баки. В городской администрации объяснили, что работы были проведены из-за якобы вандализма фанатов Цоя.
Участники «Рок-Петрограда» в свою очередь отвергли обвинения.
Ранее музыканты рок-группы «Кино» решили не перезаписывать альбомы «Ночь» и «Звезда по имени Солнце», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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