Проект Бориса Гребенщикова «БГ+» представил новый мини-альбом «Новый шелковый путь»
Проект рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) «БГ+» представил новый мини-альбом под названием «Новый шелковый путь».
Пластинка включает в себя четыре композиции. Стихи к заглавной песне «Новый шёлковый путь» были написаны самим Гребенщиковым более 10 лет назад для певицы Севары Назархан, которая написала на них музыку и получившуюся композицию включила в свой альбом «Так легко».
Еще одну песню, вошедшую в альбом, под названием «Аэростат» Гребенщиков исполнял в 2023 году. Композиции «Не убивает», «Духовный лидер» и «На берегу пруда» регулярно попадают в сэт-листы концертов «БГ+».
В записи пластинки помимо Гребенщикова приняли участие постоянные члены «БГ+»: бас-гитарист Александр Титов, клавишник и аккордеонист Константин Туманов, скрипач Андрей Суротдинов, флейтист Брайан Финнеган, барабанщик Лиам Брэдли; а также трубач Dr. J Henderson, барабанщик Sly Dunbar, клавишник Джей Халлауэлл и вокалистка Шима Мукерджи.
Релиз официально представлен только на сервисе Bandcamp. На других стриминговых платформах в настоящее время он отсутствует.
Ранее Гребенщиков в интервью Financial Times заявил, что ушёл из основанной им группы «Аквариум» потому, что «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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