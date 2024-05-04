В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм
Потерянные тома сказок братьев Гримм нашли в библиотеке в университете имени Адама Мицкевича в Познани, передает The Daily Mail.
Эти рукописи считались утраченными после Второй мировой войны. В рукописях содержатся десятки неизвестных ранее сказок, включая историю о доблестном рыцаре и принцессе.
Кроме того, книги содержат заметки братьев Гримм. Эти записи помогут лучше понять, как авторы выбирали темы и работали над ними.
Ранее стало известно, что в первую неделю после выхода экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм
- Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области
- Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде
- Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в РФ
- Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде
- Глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024
- VK купила долю в билетном сервисе «Интикетс»
- МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
- Певица Sia выпустила альбом Reasonable Woman
- Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS производства США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru