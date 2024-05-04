В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм

Эти рукописи считались утраченными после Второй мировой войны. В рукописях содержатся десятки неизвестных ранее сказок, включая историю о доблестном рыцаре и принцессе.



Кроме того, книги содержат заметки братьев Гримм. Эти записи помогут лучше понять, как авторы выбирали темы и работали над ними.

Ранее стало известно, что в первую неделю после выхода экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

