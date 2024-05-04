В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм

Потерянные тома сказок братьев Гримм нашли в библиотеке в университете имени Адама Мицкевича в Познани, передает The Daily Mail.

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Эти рукописи считались утраченными после Второй мировой войны. В рукописях содержатся десятки неизвестных ранее сказок, включая историю о доблестном рыцаре и принцессе.

Кроме того, книги содержат заметки братьев Гримм. Эти записи помогут лучше понять, как авторы выбирали темы и работали над ними.

Ранее стало известно, что в первую неделю после выхода экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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