СМИ: Неизвестный устроил стрельбу на севере Москвы

Отмечается, что стрельбу на Коровинском шоссе открыл неизвестный. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. По данным агентства, мужчина был одет во все черное.

Пострадавших людей госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее прокуратура организовала проверку после сообщения о травле ученика в школе в Алтайском крае, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

