Swarovski полностью ушла из России
Австрийский поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью свернул свой бизнес в России, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на генерального директора компании Алексиса Назарда.
В марте компания сообщала о планах покинуть российский рынок. Тогда Назард говорил, что компания больше не может поддерживать замороженную в России деятельность.
Он также отметил, что Swarovski покинет страну в соответствии со всеми законами и санкциями.
В марте прошлого года Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине на территории России, напоминает «Радиоточка НСН».
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