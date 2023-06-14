Swarovski полностью ушла из России

Австрийский поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью свернул свой бизнес в России, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на генерального директора компании Алексиса Назарда.

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В марте компания сообщала о планах покинуть российский рынок. Тогда Назард говорил, что компания больше не может поддерживать замороженную в России деятельность.

Он также отметил, что Swarovski покинет страну в соответствии со всеми законами и санкциями.

В марте прошлого года Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине на территории России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter Swarovski
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