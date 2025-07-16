Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира
Россия осталась четвертой экономикой мира в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные Всемирным банком данные.
Объем экономики РФ в пересчете по ППС в прошлом году составил $6,92 трлн годом ранее его оценили в $6,45 трлн. Страна осталась на четвертой позиции среди крупнейших экономик.
Лидерами списка стали Китай с $38,2 трлн, США с $29,2 трлн, Индия с $16,2 трлн. Пятое место сохранила Япония, за год ВВП страны увеличился с $6,25 трлн до $6,4 трлн. При этом разрыв между Японией и Россией вырос вдвое, с $264 млрд до $514 млрд.
В десятку крупнейших экономик планеты также вошли Германия ($6 трлн), Бразилия ($4,7 трлн), Индонезия ($4,7 трлн), Франция ($4,2 трлн), Великобритания ($4,2 трлн).
Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов предположил, что по итогам текущего года ВВП России может снизиться, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru