В России появится аналог Мишлена для ресторанов
Аналог Мишлен для оценки ресторанов запустят в России, учреждения будут оценивать себя сами, а Роскачество проверит оценку на выезде или онлайн. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.
Как напомнил собеседник агентства, в июне была запущена федеральная премия «Сервис-Страна».
«Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения», - подчеркнул Протасов.
Кроме того, Роскачество будет проводить выездной или онлайн-аудит соответствия заведения поставленной оценке. Также организация может начать работу с поисковыми системами, собирающими отзывы пользователей, и совмещать опыт гостей с моделью оценки. В результате Роскачество создаст рейтинг лидеров клиентского сервиса.
Между тем организации сообщила, что в России выдали первый сертификат соответствия концепции «ультра все включено», его получил отель сети «Алеан» в Краснодарском крае, пишет 360.ru.
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