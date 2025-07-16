Над российскими регионами уничтожили восемь украинских БПЛА
16 июля 202507:36
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
По три дрона сбили над территорией Крыма и акваторией Азовского моря, по одному БПЛА – в Белгородской и Курской областях.
Ранее беспилотники трижды атаковали здание городского суда в Белгороде, пострадала женщина, посечены осколками два автомобиля, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru