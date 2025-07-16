Трамп: Украине уже отправляют ракеты Patriot
16 июля 202508:39
Ракеты для комплексов Patriot уже передают Украине. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией», — отметил политик.
По его словам, США получают «полную оплату».
Ранее Трамп заявил, что Киев получит 17 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства. При этом США и Украина не смогли уточнить, речь идет о батареях, пусковых установках или ракетах, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru