Трамп: Украине уже отправляют ракеты Patriot

Ракеты для комплексов Patriot уже передают Украине. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией», — отметил политик.

По его словам, США получают «полную оплату».

Ранее Трамп заявил, что Киев получит 17 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства. При этом США и Украина не смогли уточнить, речь идет о батареях, пусковых установках или ракетах, пишет 360.ru.

