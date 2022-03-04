Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России
4 марта 202211:41
Поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи в интернет-магазине на территории России. Об этом сообщается на сайте бренда.
Так, продажи приостановлены из-за «сложившейся ситуации».
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru