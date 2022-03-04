Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России

Поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи в интернет-магазине на территории России. Об этом сообщается на сайте бренда.

Lego прекращает поставки в Россию

Так, продажи приостановлены из-за «сложившейся ситуации».

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Twitter Swarovski
ТЕГИ:МагазиныИнтернет-торговляРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры