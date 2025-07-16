В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по центру города 20 ракет из реактивной системы залпового огня.
«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», - отметил Приходько.
При ударах получила значительные повреждения государственная больница №2. Позже градоначальник сообщил о множественных повреждениях инфраструктуры.
Ранее в Воронеже из-за атаки украинских беспилотников пострадали около 20 человек, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей
- Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира
- Трамп: Украине уже отправляют ракеты Patriot
- 50 оттенков давления: Китай и НАТО пугают пошлинами из-за России
- В России появится аналог Мишлена для ресторанов
- Съемки продолжения «Питер FM» начнут весной
- В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
- Над российскими регионами уничтожили восемь украинских БПЛА
- СМИ: В Махачкале неизвестные расстреляли бойца ММА Хизриева
- В России собрали 14 лайнеров МС-21
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru