В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по центру города 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», - отметил Приходько.

При ударах получила значительные повреждения государственная больница №2. Позже градоначальник сообщил о множественных повреждениях инфраструктуры.

Ранее в Воронеже из-за атаки украинских беспилотников пострадали около 20 человек, напоминает 360.ru.

