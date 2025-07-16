СМИ: В Махачкале неизвестные расстреляли бойца ММА Хизриева
Неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, накануне вечером двое неизвестных в масках подкараулили спортсмена во дворе дома на улице Даниялова. Пока Хизриев выходил из своего автомобиля, злоумышленники произвели около десяти выстрелов из травматического пистолета. Стрелявшие скрылись, они сели в машину и уехали, забрав подельника, ожидавшего возле одного из магазинов неподалеку. По словам очевидцев, убегая, злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес семьи бойца.
После инцидента в Махачкале объявили план «Перехват». Хизриев в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. У 29-летнего спортсмена зафиксировали около пяти ранений в области плеча, кисти, груди, ему предстоит операция.
Ранее в поселке Починок Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из окна дома по детям во дворе, злоумышленника задержали, пишет Ura.ru.
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