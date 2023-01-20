Эксперты: Менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию

Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи (G7) ушли из России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает швейцарский Университет Санкт-Галлена.

Профессор университета Симон Эвенетт, а также профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани пришли к выводу, что уход зарубежных компаний из РФ был «весьма ограниченным». Исследователи отмечают, что к началу спецоперации в России действовали 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из ЕС и G7, пишет РИА ФАН. К концу ноября 2022 года менее 9% из них «отказались по меньшей мере от одного филиала в России».

Володин: 75,9% зарубежных компаний остались в России

«По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах, сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию», - указали в Университете Санкт-Галлена, подчеркнув, что большое количество западных компаний продолжает работать и инвестировать в РФ.

По данным исследователей, российский рынок покинули менее 18% фирм из США, 15% — из Японии, менее 8,3% — из стран ЕС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний продолжают работу в России, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссиякомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры