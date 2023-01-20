Эксперты: Менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию

Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи (G7) ушли из России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает швейцарский Университет Санкт-Галлена.

Профессор университета Симон Эвенетт, а также профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани пришли к выводу, что уход зарубежных компаний из РФ был «весьма ограниченным». Исследователи отмечают, что к началу спецоперации в России действовали 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из ЕС и G7, пишет РИА ФАН. К концу ноября 2022 года менее 9% из них «отказались по меньшей мере от одного филиала в России».