Эксперты: Менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию
Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи (G7) ушли из России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает швейцарский Университет Санкт-Галлена.
Профессор университета Симон Эвенетт, а также профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани пришли к выводу, что уход зарубежных компаний из РФ был «весьма ограниченным». Исследователи отмечают, что к началу спецоперации в России действовали 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из ЕС и G7, пишет РИА ФАН. К концу ноября 2022 года менее 9% из них «отказались по меньшей мере от одного филиала в России».
«По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах, сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию», - указали в Университете Санкт-Галлена, подчеркнув, что большое количество западных компаний продолжает работать и инвестировать в РФ.
По данным исследователей, российский рынок покинули менее 18% фирм из США, 15% — из Японии, менее 8,3% — из стран ЕС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний продолжают работу в России, напоминает «Свободная пресса».
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