В России собрали 14 лайнеров МС-21

14 российских авиалайнеров МС-21 в настоящее время собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»), сообщает РИА Новости.

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Как заявили в «Ростехе», еще девять самолетов находятся на более ранних этапах производства. Первый опытный МС-21 сейчас выполняет сертификационные полеты в московском аэропорту «Жуковский». Вторая машина проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе и готовится в скором времени присоединиться к летным испытаниям.

Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

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ФОТО: Ростех
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