В России собрали 14 лайнеров МС-21

Как заявили в «Ростехе», еще девять самолетов находятся на более ранних этапах производства. Первый опытный МС-21 сейчас выполняет сертификационные полеты в московском аэропорту «Жуковский». Вторая машина проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе и готовится в скором времени присоединиться к летным испытаниям.

Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

