Австрийская Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России

По его словам, компания больше не может поддерживать замороженную в России деятельность. Он также отметил, что Swarovski покинет страну в соответствии со всеми законами и санкциями.

Представитель компании не обозначил точные сроки ухода из России.

В марте прошлого года Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине на территории России.