Австрийская Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России

Поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России. Об этом сообщает журнал Trend со ссылкой на генерального директора компании Алексиса Назарда.

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По его словам, компания больше не может поддерживать замороженную в России деятельность. Он также отметил, что Swarovski покинет страну в соответствии со всеми законами и санкциями.

Представитель компании не обозначил точные сроки ухода из России.

В марте прошлого года Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине на территории России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвстриякомпанияБриллианты
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