Съемки продолжения «Питер FM» начнут весной
Съемки продолжения фильма «Питер FM» планируют начать весной следующего года. Об этом рассказал продюсер ленты Игорь Толстунов в беседе с ТАСС.
Работу над картиной начнут примерно в мае-июне.
«Снимать будем в Питере, смотрим также загородные объекты», - отметил Толстунов.
Ранее стало известно, что режиссер Полина Кондратьева снимет продолжение «Питер FM» с рабочим названием «Питер, любовь моя». Сценарий к фильму написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер, пишет Ura.ru. Толстунов ранее отмечал, что лента расскажет о молодых героях, которые почти проходят путь персонажей оригинальной картины. Для сыгравших в «Питер FM» Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Ирины Рахмановой придумали «свою драматургию, связанную с линией главных героев».
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