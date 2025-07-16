Съемки продолжения «Питер FM» начнут весной

Съемки продолжения фильма «Питер FM» планируют начать весной следующего года. Об этом рассказал продюсер ленты Игорь Толстунов в беседе с ТАСС.

Работу над картиной начнут примерно в мае-июне.

«Снимать будем в Питере, смотрим также загородные объекты», - отметил Толстунов.

Ранее стало известно, что режиссер Полина Кондратьева снимет продолжение «Питер FM» с рабочим названием «Питер, любовь моя». Сценарий к фильму написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер, пишет Ura.ru. Толстунов ранее отмечал, что лента расскажет о молодых героях, которые почти проходят путь персонажей оригинальной картины. Для сыгравших в «Питер FM» Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Ирины Рахмановой придумали «свою драматургию, связанную с линией главных героев».

