В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
Обломки вертолета Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, обнаружили в районе мыса Гадикан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан», - отмечается в сообщении.
К месту следуют спасатели для обследования территории.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, воздушное судно нашли на склоне горы в 130 километрах северо-восточнее поселка Охотск. Вертолет полностью разрушен, на нем обнаружены следы горения. Сведения о пострадавших уточняются.
Ми-8, летевший по маршруту Охотск — Магадан, исчез с радаров 14 июля. На борту находились три члена экипажа и два технических специалиста, пишет Ura.ru.
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