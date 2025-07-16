В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

Обломки вертолета Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, обнаружили в районе мыса Гадикан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан», - отмечается в сообщении.

К месту следуют спасатели для обследования территории.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, воздушное судно нашли на склоне горы в 130 километрах северо-восточнее поселка Охотск. Вертолет полностью разрушен, на нем обнаружены следы горения. Сведения о пострадавших уточняются.

Ми-8, летевший по маршруту Охотск — Магадан, исчез с радаров 14 июля. На борту находились три члена экипажа и два технических специалиста, пишет Ura.ru.

