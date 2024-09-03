«Играть с лучшими»: В России появится ежегодный международный киберспортивный турнир

По его словам, в основном киберсообщество состоит из молодых людей.

«Киберспортивное сообщество достаточно разношерстное, но в основном - молодые ребята, в том числе студенты. У нас есть несколько студенческих лиг, есть вузы, которые уже внутри себя создали полноценный киберспортивный клуб с площадками, студиями для трансляции и так далее», - поделился Смит.

Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем.

