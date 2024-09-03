«Играть с лучшими»: В России появится ежегодный международный киберспортивный турнир
Международный турнир по киберспорту, где будут выступать российские спортсмены, станет ежегодным, заявил НСН Дмитрий Смит.
Многие российские вузы создали внутри себя целые киберспортивные клубы, нам нужно сделать так, чтобы наши спортсмены состязались с лучшими игроками со всего мира, рассказал корреспонденту НСН президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Наша задача - создавать условия для наших спортсменов, чтобы они могли соревноваться с лучшими киберспортсменами со всей планеты, тренироваться в лучших условиях и так далее. Конкретно на ВЭФ нам предстоит подписать соглашение по организации международного турнира в следующем году. По поручению Владимира Путина, этот турнир станет ежегодным. В этом году он уже состоялся, надо в следующем сделать еще лучше, поэтому часть работы будет направлена на это. Кроме того, мы пытаемся найти лучшие способы взаимодействия с точки зрения бизнеса, действующей власти и киберспортивного сообщества», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в основном киберсообщество состоит из молодых людей.
«Киберспортивное сообщество достаточно разношерстное, но в основном - молодые ребята, в том числе студенты. У нас есть несколько студенческих лиг, есть вузы, которые уже внутри себя создали полноценный киберспортивный клуб с площадками, студиями для трансляции и так далее», - поделился Смит.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем.
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