«Дружественная и дисциплинированная»: В киберспорте заступились за Steam

В свою очередь исследователь нейроспорта и преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Дмитрий Штаненко рассказал НСН, что каждый второй россиянин играет в видеоигры, многие из которых представленные на платформе Steam.

«Сегодня Steam является одной из самых главных игровых площадок в России, на которой в том числе базируются не только главные игровые новинки, но и ключевые киберспортивные дисциплины, соревнования по которым в том числе проводились и проводятся в России (например, соревнования по Dota2 и СS на «Играх Будущего»). Блокировка Steam повлечет за собой большой рост недовольства среди игрового сообщества, а учитывая, что сегодня практически каждый второй россиянин играет в компьютерные игры, большая часть из которых находится на обсуждаемой площадке, со стороны структур, отвечающих за блокировку, будет неправильно ограничивать эту возможность. Я думаю, что в том же РКН люди понимают это и будут оттягивать блокировку», - заключил эксперт.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что необходимо еще раз взвесить целесообразность блокировки мессенджера Discord в России, поскольку им ежедневно пользуется довольно много людей.

