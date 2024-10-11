«Дружественная и дисциплинированная»: В киберспорте заступились за Steam
Каждый восьмой игрок в Counter Strike 2, представленную в Steam, - россиянин, сама площадка является очень дружественной по отношению к жителям России, сказал НСН Святослав Пегов.
Платформа Steam является одной из самых дружественных зарубежных площадок, заявил НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
Блокировка Steam в России не планируется, заявили ранее в Роскомнадзоре. По данным пресс-службы, Роскомнадзор фиксировал, что в Steam появлялся «противоправный контент», и вносил ссылки на такие материалы в реестр запрещенной информации. Отмечается, что Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу Steam Community (сообщество сервиса). Сейчас сервис удалил 250 материалов, заявили в РКН. В ведомстве добавили, что ждут, когда Steam удалит еще 10 страниц «с противоправным контентом». Пегов отметил, что Steam - очень дисциплинированный сервис в плане удаления запрещенного контента.
«Из всех зарубежных площадок Steam является, наверное, самой дисциплинированной. Они регулярно удаляют по запросу материалы, нарушающие законодательство РФ. В основном это относится к игровым сообществам. Удалять продукты с антироссийским нарративом платформа не может, кроме как если эти продукты имеют четко обозначенную пропаганду ненависти. Также Steam вполне спокойно позволяет покупать игры с кошельков российских учетных записей, которые несложно пополнять через большое количество сервисов, даже из мобильных приложений банков. Владелец платформы Steam, компания Valve, допускает российских киберспортсменов на крупнейшие турниры по своим играм Dota 2 и Counter Strike 2, а каждый восьмой игрок в CS 2 в мире - россиянин. Сложно представить более дружественную иностранную платформу», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь исследователь нейроспорта и преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Дмитрий Штаненко рассказал НСН, что каждый второй россиянин играет в видеоигры, многие из которых представленные на платформе Steam.
«Сегодня Steam является одной из самых главных игровых площадок в России, на которой в том числе базируются не только главные игровые новинки, но и ключевые киберспортивные дисциплины, соревнования по которым в том числе проводились и проводятся в России (например, соревнования по Dota2 и СS на «Играх Будущего»). Блокировка Steam повлечет за собой большой рост недовольства среди игрового сообщества, а учитывая, что сегодня практически каждый второй россиянин играет в компьютерные игры, большая часть из которых находится на обсуждаемой площадке, со стороны структур, отвечающих за блокировку, будет неправильно ограничивать эту возможность. Я думаю, что в том же РКН люди понимают это и будут оттягивать блокировку», - заключил эксперт.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что необходимо еще раз взвесить целесообразность блокировки мессенджера Discord в России, поскольку им ежедневно пользуется довольно много людей.
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