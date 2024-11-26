«Попытка регулирования»: Введение прокатных удостоверений на видеоигры взвинтит цены
Появление прокатных удостоверений для видеоигр чревато рисками закрытия российского рынка для зарубежных разработчиков, сказал НСН Михаил Пименов.
Введение прокатных удостоверений для видеоигр вызовет повышение цен как на зарубежные, так и на отечественные продукты, рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Минпромторг и игровые разработчики ранее обсудили идею введения прокатных удостоверений для видеоигр, пишет «Коммерсант». Отмечается, что подобное нововведение рассматривается в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок. Пименов указал на риски при введении прокатных удостоверений для видеоигр.
«Видеоигры довольно сложны технологически, поэтому выдача прокатных удостоверений будет более сложным и дорогостоящим процессом. Это может в целом негативно сказаться. В российском игровом сообществе обеспокоены тем, что есть риск закрытия российского рынка для зарубежных разработчиков и закрытия международного рынка для российских студий. Это, скорее, не попытка цензурировать, а попытка урегулировать рынок. При неправильной реализации этой инициативы добавятся просто еще сложности для всех участников», - сказал собеседник НСН.
По его словам, введение прокатных удостоверений вызовет рост цен как на иностранные, так и на российские видеоигр.
«Если же мы говорим о требованиях по контенту для получения прокатных удостоверений, то разработчики, которым интересно выходить на российский рынок, конечно, будут стараться соответствовать всем требованиям. Вероятно, что контроль за таким контентом делегируют на каких-нибудь посредников, например, на издателей игр. В России есть компания «Иннова», которая издает корейские MMORPG-игры. С точки зрения обычного игрока, это все приведет к росту цен на игры, потому что это процессы небыстрые и дорогостоящие, потому что нужен определенный штат людей, чтобы этим заниматься. Причем, могут подорожать не только зарубежные игры, но и отечественные разработки, потому что это все одна функция, которую нужно предусматривать при формировании бюджета проекта», - отметил Пименов.
Он также рассказал, что многие иностранные компании либо начали возвращаться на российский рынок, либо успешно замещаются китайскими производителями.
«Мы можем наблюдать, что частично зарубежные студии к нам возвращаются. Например, на «Игропроме» была представлена тайваньская компания по производству компьютерной техники MSI, которой давно у нас уже не было. Кроме того, мы наблюдаем тенденцию: на места разработчиков, которые нас покинули, приходят китайские производители. Например, ноутбуки Thunderobot», - заключил эксперт.
Ранее заведующий кафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий РУС «ГЦОЛИФК», кандидат педагогических наук Михаил Новоселов рассказал НСН, что видеоигры способствуют улучшению когнитивной способности, развиваются моторные способности, мелкая моторика, скорость простой и сложной реакции.
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