«Теряется связь с реальностью»: Как отличить киберспорт от игровой зависимости

У человека начинает развиваться зависимость от видеоигр, когда он начинает терять связь с реальностью, такие случаи есть, но они немногочисленны, сказал НСН Дмитрий Смит.

Зависимость от видеоигр развивается, когда человеку неинтересно в реальном мире, когда же у игр в компьютер есть система - это киберспорт, рассказал корреспонденту НСН президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Между зависимостью от игр и киберспортом есть такая область, как гейминг. Гейминг от компьютерных игр отделен гранью системы. Как только человек перестал просто сидеть за компьютером, у него появились команда, тренер, система тренировок с расписанием, система приема пищи, бодрствования и сна - это стало киберспортом. А вот гейминг может перейти в зависимость. Критерии зависимости есть на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они четко прописаны. Это критические случаи, когда человек немного теряет связь с нашей реальностью, он заигрывается. Это действительно страшно. Здесь надо понимать, что ключевая проблема не в том, что человек уходит в игру, потому что там очень интересно, а потому, что ему неинтересно в нашем мире. Такие случаи действительно есть, их изучают, но они немногочисленны», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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