«Самое страшное!» В Союзе потребителей опасаются санкционного удара по лекарствам и молочке
Дефицит, вызванный западными санкциями, в минимальной степени затронет продовольственную сферу, сказал НСН Петр Шелищ.
России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
На фоне спецоперации на Украине многие бренды и производители уходят из России и сворачивают свое производство. В частности, гипермаркет «Ашан» ограничил продажи отдельных товаров.
«Самое страшное – это, чтобы не наложили мораторий на поставки лекарств. У нас лекарственный рынок на 58% обеспечен импортными лекарствами. Два крупнейших производителя по молочке – это Danone и PepsiCo, по капиталу они иностранные компании, но производят продукцию в России из нашего, отечественного молока. Я надеюсь, что они продолжат производить, это было бы ужасно, если бы они остановились. Заменить их у нас некем. Хотя все может быть. Например, заводы, которые собирают у нас зарубежные автомобили, уже прекращают работать. Но будем надеяться, что до этого не дойдет», - сказал Шелищ.
При этом он отметил, что в целом дефицит продуктов России не грозит.
«Когда появляются перебои со снабжением, возникает дефицит, но это в значительно меньшей степени затрагивает продовольствие, чем непродовольственные товары. Автомобили уже становятся дефицитом, а в перспективе – вся бытовая, электронная и компьютерная техника. Но продовольствие это затронет минимально», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Руспродсоюзе заявляли, что российские поставщики и производители продуктов питания готовы в полном объёме компенсировать возможный рост спроса в связи с западными санкциями.
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