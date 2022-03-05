«Самое страшное!» В Союзе потребителей опасаются санкционного удара по лекарствам и молочке

России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

На фоне спецоперации на Украине многие бренды и производители уходят из России и сворачивают свое производство. В частности, гипермаркет «Ашан» ограничил продажи отдельных товаров.