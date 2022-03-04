«Дойка бизнеса»: Потапенко объяснил отмену маркировки «легализацией контрафакта»

Ранее РБК сообщил, что Минпромторг рассмотрит возможность приостановки маркировки товаров для оказания поддержки бизнесу в условиях антироссийских санкций. Потапенко считает, что «псевдомаркировка» никак не защищает потребителей.

«У нас есть и налоговые декларации, и отметки на таможне и при дальнейшем движении товара. Сегодня существует огромное количество различных ведомств и частных структур возле этих министерств, которые что-то проверяют. На каждом товаре много чего отмечают. Например, есть акцизы. Все другие псевдомаркировки на самом деле к защите потребителя от фальсификата не имеют никакого отношения. Большая часть этих мер – это исключительно дойка бизнеса и конечного потребителя», - объяснил он.

При этом ритейлер считает, что отмена маркировки товаров в России делается не для поддержки бизнеса, а для «легализации» контрафактной продукции.