«Дойка бизнеса»: Потапенко объяснил отмену маркировки «легализацией контрафакта»
Ритейлер Дмитрий Потапенко считает, что «псевдомаркировка» товаров не имеет никакого отношения к защите потребителей от фальсификатов.
Маркировка товаров – это косвенный налог, который следует остановить, при этом сейчас ее отменяют для продвижения иностранного контрафакта в Россию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее РБК сообщил, что Минпромторг рассмотрит возможность приостановки маркировки товаров для оказания поддержки бизнесу в условиях антироссийских санкций. Потапенко считает, что «псевдомаркировка» никак не защищает потребителей.
«У нас есть и налоговые декларации, и отметки на таможне и при дальнейшем движении товара. Сегодня существует огромное количество различных ведомств и частных структур возле этих министерств, которые что-то проверяют. На каждом товаре много чего отмечают. Например, есть акцизы. Все другие псевдомаркировки на самом деле к защите потребителя от фальсификата не имеют никакого отношения. Большая часть этих мер – это исключительно дойка бизнеса и конечного потребителя», - объяснил он.
При этом ритейлер считает, что отмена маркировки товаров в России делается не для поддержки бизнеса, а для «легализации» контрафактной продукции.
«Если маркировка товаров будет приостановлена, это прекратит поступление одного из косвенных налогов, которым маркировка и является. Но правительство ни при каких обстоятельствах не признает, что маркировка мешает бизнесу. Они разве признают, что один из сосков доильного аппарата – ошибочный? Сейчас это будет сделано для того, чтобы создать такие же конторки, чтобы тягать левый контрафакт. Сейчас он будет на государственной позиции, иначе как чинить самолеты, оборудование? Они прекрасно понимают, что с отсутствием прослеживаемости у иностранных производителей, можно будет что-то производить здесь», - заключил Потапенко.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что то, насколько быстро Россия справится с кризисом, возникшим из-за спецоперации на Украине, зависит от степени агрессивности наших действий в отношении стран-противников.
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