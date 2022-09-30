«Свои и попутчики»: Отказавшихся платить военный налог внесут в специальные списки
Фиксация отказавшихся платить военный налог поможет определить кто свои, а кто наблюдатели-попутчики, сказал НСН парламентарий Олег Нилов.
Откосившие от армии сегодня могут поучаствовать рублем в решении проблем тех людей, которые воюют, заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Олег Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Олег Нилов предложил ввести военный налог для тех, кто не служил в армии и не подпадает под мобилизацию. По его замыслу, это позволит государству покрыть не просто отсрочки по кредитам, а полную кредитную амнистию для мобилизованных.
«Причина этой инициативы появилась на фоне кредитной, ипотечной амнистии для участников СВО. Минфин ответил, что на это денег сейчас нет. Раз денег нет, хотя я в это не верю, я предложил два варианта. Первый – дополнительный военный налог на сверхбогатых людей, такой прецедент есть, когда мы ввели 15% НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей. Давайте еще на 5% увеличим его. Таким образом у нас образуется многомиллиардный фонд. Второй – не хватит налога для сверхбогатых, то у нас есть много тех, кто по разным причинам не служили в армии. Много «белобилетников» работают чиновниками, госслужащими, значит не такой уж он «белый», если ведет активную жизнь. Конечно, на инвалидов это не должно распространяться, а вот для тех, кто откосил от армии… Почему им сейчас не поучаствовать рублем в решении проблем тех людей, которые воюют. Миллионы молодых активных граждан, которые сквозанули на границу. Почему с них не взять этот военный налог?», - вопрошает Нилов.
Собеседник «Радитоточки НСН» считает, что отказавшиеся платить военный налог должны будут написать объяснительную.
«Распространить (действие налога, - прим. НСН) на всех, кто не служил и не подлежит призыву. Но предоставить им право написать заявление, где они аргументировано изложат почему они не хотят, не согласны, не могут (платить налог). Все это будет зафиксировано. Это будет полезно, чтобы определить кто свои, а кто наблюдатели-попутчики», - резюмировал Нилов.
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации.
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