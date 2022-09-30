«Свои и попутчики»: Отказавшихся платить военный налог внесут в специальные списки

Ранее Олег Нилов предложил ввести военный налог для тех, кто не служил в армии и не подпадает под мобилизацию. По его замыслу, это позволит государству покрыть не просто отсрочки по кредитам, а полную кредитную амнистию для мобилизованных.

«Причина этой инициативы появилась на фоне кредитной, ипотечной амнистии для участников СВО. Минфин ответил, что на это денег сейчас нет. Раз денег нет, хотя я в это не верю, я предложил два варианта. Первый – дополнительный военный налог на сверхбогатых людей, такой прецедент есть, когда мы ввели 15% НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей. Давайте еще на 5% увеличим его. Таким образом у нас образуется многомиллиардный фонд. Второй – не хватит налога для сверхбогатых, то у нас есть много тех, кто по разным причинам не служили в армии. Много «белобилетников» работают чиновниками, госслужащими, значит не такой уж он «белый», если ведет активную жизнь. Конечно, на инвалидов это не должно распространяться, а вот для тех, кто откосил от армии… Почему им сейчас не поучаствовать рублем в решении проблем тех людей, которые воюют. Миллионы молодых активных граждан, которые сквозанули на границу. Почему с них не взять этот военный налог?», - вопрошает Нилов.