В ДНР прибыли первые мобилизованные

В зону проведения военной спецоперации на Украине прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

Там уточнили, что мобилизованные прибыли на территорию ДНР и сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах.