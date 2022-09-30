В ДНР прибыли первые мобилизованные

В зону проведения военной спецоперации на Украине прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

Там уточнили, что мобилизованные прибыли на территорию ДНР и сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах.

«Без суеты вернуть домой»: Путин потребовал разобраться с ошибками мобилизации

В Народной милиции отметили, что жители республик «с воодушевлением встретили подошедшие силы».

Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Он заявлял, что перед отправкой на фронт призванные на службу обязательно пройдут дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ДНРУкраинаМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры