В ДНР прибыли первые мобилизованные
В зону проведения военной спецоперации на Украине прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
Там уточнили, что мобилизованные прибыли на территорию ДНР и сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах.
В Народной милиции отметили, что жители республик «с воодушевлением встретили подошедшие силы».
Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Он заявлял, что перед отправкой на фронт призванные на службу обязательно пройдут дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».
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