Миронов: Далеко не всех добровольцев берут на фронт

Не всех добровольцев берут на фронт, многие не проходят по возрасту или из-за плохой физической формы, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Многие люди добровольно приходят в рамках частичной мобилизации, некоторых не берут. У меня в почте огромное количество таких писем, люди просят помочь им, чтобы их все-таки призвали, потому что они хотят помогать своей родине. Иногда добровольцы не очень молодые, но крепкие, с большим опытом, но их не берут. Многие все-таки заключают контракты и едут помогать. Как правило, по возрасту не все проходят, не все в нормальной физической форме», - рассказал Миронов.

Частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, заявил ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

