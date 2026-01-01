Альбом, клипы и концерты: Лидер RADIO TAPOK о «рекордном» 2025 годе

Лидер RADIO TAPOK Олег Абрамов рассказал НСН, что двумя большими сольными концертами в Москве побил собственный рекорд.

Лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов в беседе с НСН раскрыл личные достижения за 2025 год и рассказал, что отмечает праздник исключительно в кругу семьи.

«Уберечь от перегибов»: Новый альбом «Арии» назвали предупреждением для россиян
«В 2025 году мне удалось завершить свой третий альбом. На каждую песню из альбома был снят клип. Это мое большое достижение. Также минувшим летом я выступил на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». В конце года у меня состоялось два больших сольных концерта в Москве, на которых были порядка 26 тысяч человек. Это лютый рекорд», — сказал собеседник НСН.

По словам музыканта, Новый год он всегда проводит дома, а в январе не дает концертов — «отлеживается» и посвящает время семье.

Он также пожелал россиянам побольше хороших новостей.

«Всем читателям НСН прекрасного Нового года и хороших новостей! Надеюсь, и 2025 год был у вас отличным», — добавил артист.
«Ленинград», «Чайф», Куценко, Пересильд и другие звезды выступили на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
В 2026 году у Абрамова запланированы большие гастроли. Он также поделился, что собирается написать новые песни: «Но я никуда не тороплюсь: как только будет хороший материал, я его обязательно выпущу».

Ранее Абрамов рассказал НСН, что клип «Брестская крепость» был создан при поддержке представителей киноиндустрии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры