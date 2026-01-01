Альбом, клипы и концерты: Лидер RADIO TAPOK о «рекордном» 2025 годе
Лидер RADIO TAPOK Олег Абрамов рассказал НСН, что двумя большими сольными концертами в Москве побил собственный рекорд.
Лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов в беседе с НСН раскрыл личные достижения за 2025 год и рассказал, что отмечает праздник исключительно в кругу семьи.
«В 2025 году мне удалось завершить свой третий альбом. На каждую песню из альбома был снят клип. Это мое большое достижение. Также минувшим летом я выступил на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». В конце года у меня состоялось два больших сольных концерта в Москве, на которых были порядка 26 тысяч человек. Это лютый рекорд», — сказал собеседник НСН.
По словам музыканта, Новый год он всегда проводит дома, а в январе не дает концертов — «отлеживается» и посвящает время семье.
Он также пожелал россиянам побольше хороших новостей.
«Всем читателям НСН прекрасного Нового года и хороших новостей! Надеюсь, и 2025 год был у вас отличным», — добавил артист.
В 2026 году у Абрамова запланированы большие гастроли. Он также поделился, что собирается написать новые песни: «Но я никуда не тороплюсь: как только будет хороший материал, я его обязательно выпущу».
Ранее Абрамов рассказал НСН, что клип «Брестская крепость» был создан при поддержке представителей киноиндустрии.
