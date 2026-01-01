Писатель Вадим Панов пожелал россиянам не лениться в Новом году

Он также поздравил всех россиян с Новым годом, пожелал не лениться и идти к своей цели.

«Хочу от всей души поздравить Национальную службу новостей и всех-всех-всех с 2026 годом. Хочу пожелать счастья, здоровья, которое нам необходимо, и не лениться, потому что, когда мы не ленимся, когда мы работаем, когда мы знаем, чего хотим и стремимся к цели, у нас все получается. Пусть у нас с вами все получится в новом 2026 году», — добавил писатель.

Говоря о своих планах на следующий год, Панов рассказал, что ожидает увидеть премьеру телесериала по моим романам из цикла «Тайный город», а также начать писать новые книги, поскольку у него уже есть «масса идей».

Ранее писатель Эдуард Веркин в интервью НСН объяснил, как в его творчестве уживаются несколько «личностей», и раскрыл секрет популярности научной фантастики.

