Писатель Вадим Панов пожелал россиянам не лениться в Новом году
Писатель Вадим Панов признался НСН, что 2025 год дал ему надежду на светлое будущее.
Писатель-фантаст Вадим Панов в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом и подвел итоги ушедшего 2025-го.
«2025-й год получился таким же, как у всех: были и светлые полосы, были и темные — все это вперемежку, потому что наша жизнь — зебра. Главное, чтобы светлых полос было побольше. 2025-й год запомнился тем, что он оставляет надежду на то, что дальше светлых полос будет больше. В этом году пришлось много поработать, но благодаря этому сохраняется ощущение того, что дальше будет лучше», — сказал собеседник НСН.
Он также поздравил всех россиян с Новым годом, пожелал не лениться и идти к своей цели.
«Хочу от всей души поздравить Национальную службу новостей и всех-всех-всех с 2026 годом. Хочу пожелать счастья, здоровья, которое нам необходимо, и не лениться, потому что, когда мы не ленимся, когда мы работаем, когда мы знаем, чего хотим и стремимся к цели, у нас все получается. Пусть у нас с вами все получится в новом 2026 году», — добавил писатель.
Говоря о своих планах на следующий год, Панов рассказал, что ожидает увидеть премьеру телесериала по моим романам из цикла «Тайный город», а также начать писать новые книги, поскольку у него уже есть «масса идей».
Ранее писатель Эдуард Веркин в интервью НСН объяснил, как в его творчестве уживаются несколько «личностей», и раскрыл секрет популярности научной фантастики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Швейцарии при взрыве на горнолыжном курорте погибли 10 человек
- Писатель Вадим Панов пожелал россиянам не лениться в Новом году
- Минобороны: За ночь ПВО сбили почти 170 дронов ВСУ
- «Выжить достойно»: Александр Мясников поделился планами на 2026 год
- Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека
- Перемены на дорогах: Что ждёт российских автомобилистов в 2026 году
- Александр Цыпкин призвал россиян верить в мечту в Новом году
- Астролог рассказала россиянам, когда в 2026 году завершится СВО
- Нейромонах Феофан пожелал россиянам смелых плясок в Новом году
- Певец Юрий Антонов признался, что не получает подарки на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru