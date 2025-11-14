Государство хочет защитить граждан от ударов беспилотников, поэтому "охлаждает" сим-карты. Эту политику необходимо принять и потерпеть, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Утверждается, что эта мера позволяет дезориентировать иностранные беспилотники. Свинцов призвал россиян смириться с такими методами.