Депутат Свинцов предложил россиянам потерпеть и быть готовым к «чудесам»
Временные ограничения связи можно переждать ради безопасности, заявил Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Государство хочет защитить граждан от ударов беспилотников, поэтому "охлаждает" сим-карты. Эту политику необходимо принять и потерпеть, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Утверждается, что эта мера позволяет дезориентировать иностранные беспилотники. Свинцов призвал россиян смириться с такими методами.
«То, что сейчас правительство решило так резко применить технологию разрыва трафика, позволяет “ослепить” вражеские дроны. Он потеряет связь, сядет где-нибудь на опушке леса, а потом через три дня полетит дальше. То есть задача не будет решена! Я не специалист по дронам, может быть, у них нет возможности так “отсидеться”, но мне кажется, что на 100% мы “охлаждением” сим-карт задачу не решим. С другой стороны, пробовать нужно, потому что сейчас, если промедлить два-три месяца, погибнут еще сотни наших граждан, будут разрушены наши предприятия. Поэтому дискомфорт от отключения симок, наверное, меньше, чем жизни наших граждан. Я считаю, что мы все должны потерпеть это неудобство», — заключил он.
Депутат добавил, что россиянам следует быть готовыми к новым испытаниям.
«Технологии ведения боевых действий постоянно обновляются, модернизируются дроны – они управляются уже со спутников или с помощью мобильного интернета, через сети наших мобильных операторов. Мы выявляем новые уязвимости и стараемся закрыть дыры в нашей безопасности. Но технологии развиваются очень быстро, и какие еще ждать “чудеса”, мы пока не знаем», — отметил он
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в пресс-центре НСН усомнился в необходимости «охлаждать» сим-карты приезжающих.
