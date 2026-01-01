Хинштейн: После атаки ВСУ в Фонове были повреждены дома

В Курской области в результате атак ВСУ на хутор Фонов в Рыльском районе было повреждено остекление в пяти домах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, во время инцидента никто не пострадал. Губернатор уточнил, что ВСУ нанесли удары в новогоднюю ночь, когда мирные жители отмечали праздник.

Минобороны: За ночь ПВО сбили почти 170 дронов ВСУ

Хинштейн добавил, что всем жильцам, имущество которых было повреждено, окажут помощь в восстановлении жилья.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ночной атаке беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы погибли 24 человека, еще более 50 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

