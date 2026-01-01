В Швейцарии при взрыве на горнолыжном курорте погибли 10 человек
В Швейцарии в результате взрыва и пожара в баре «Constellation» на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли минимум десять человек. Об этом сообщает телеканал «Sky News».
В полиции кантона Вале рассказали, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. По данным источника, в результате ЧП еще десять человек пострадали. При этом отмечается, что в полиция Швейцарии не считают это происшествие терактом.
Согласно информации телеканала RTS, пожар в баре вспыхнул после одного или нескольких взрывов. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что там также задействованы вертолеты.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 1 января в Херсонской области в результате атаки беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу погибли 24 человека, еще свыше 50 пострадали.
