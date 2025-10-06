От кассира до курьера: Треть россиян ищет себе подработку
Число россиян с занятостью больше, чем на одном рабочем месте, уверенно растет, заявила НСН Наталья Голованова.
Россиянам стала чаще нужна вторая работа, поэтому они берут ряд поработок, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
Россияне стали чаще искать себе подработки. На первом месте по дополнительным профессиям оказались упаковщики и компьютерные мастера. Рост смен для таких мастеров составил 100% по сравнению с 2024-м годом. Об этом сообщили «Известия». Голованова не подтвердила такую информацию.
«Я соглашусь по поводу упаковщиков, но по поводу компьютерных мастеров не уверена, что это так. Мне кажется, что это вообще какая-то мифическая история. Не могу понять, как это считалось и откуда взялись данные? Сегодня нет никаких границ по временному заработку на подработках. Работодатели вынуждены давать возможность людям выходить в определенные временные промежутки. Крупные ретейлеры давно уже этим занимаются. Это следствие низкой демографии, необходимо закрывать кадровые потребности, привлекать людей на выполнение рабочих задач», — отметила она.
Голованова также рассказала, сколько россиян рассчитывают на подработку.
«О наличии подработки сообщили 28% экономически активных россиян. Еще каждый второй хотел бы найти ее. Год назад о об этом говорили 24% россиян. На первом месте по такой занятости консультант-кассир, курьер-автокурьер, затем учителя и преподаватели, а последние два места у кладовщика-комплектовщика и водителя грузового автомобиля. Среди тех, кто претендует на такие должности, резюме менеджеров по продажам, бухгалтеров, дизайнеров, конструкторов, проектировщиков, водителей грузовых автомобилей. Но нужно быть аккуратными, потому что многие вакансии предлагают зарплату, которая зависит от времени, которое люди уделяют», — подчеркнула она.
Ранее Голованова назвала НСН позиции, на которые охотнее всего берут пенсионеров.
