Россиянам стала чаще нужна вторая работа, поэтому они берут ряд поработок, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.



Россияне стали чаще искать себе подработки. На первом месте по дополнительным профессиям оказались упаковщики и компьютерные мастера. Рост смен для таких мастеров составил 100% по сравнению с 2024-м годом. Об этом сообщили «Известия». Голованова не подтвердила такую информацию.