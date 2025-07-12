Стримеры и актеры оказались самыми популярными вариантами подработки

Так, за первое полугодие 2025 года количество предложений для моделей увеличилось на 73%, а для визажистов - на 51%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом среди самих исполнителей наибольшей популярностью пользуются такие направления, как стриминг (+98%) и актерство (+81%). Указанный средний заработок зависит от количества выполненных заказов, уровня профессионализма и географического расположения. А данные Авито Товаров указывают на то, что заметнее всего растут продажи инвентаря для подработки фотографом и творческих занятий.

Также востребованы визажисты, они могут рассчитывать на средний заработок около 45 тысяч рублей, который может значительно увеличиваться при сезонной подработке на свадьбах и на масштабных мероприятиях. Актерская профессия предлагает широкий диапазон заработка от 25 тысяч до 110 тысяч рублей в зависимости от типа проектов - от театральных постановок до рекламных съемок. Видеомонтажеры получают около 80 тысяч рублей, а ведущие мероприятий — от 50 тысяч до 85 тысяч рублей.

Среди исполнителей в сегменте творческой подработки наблюдается заметное смещение предпочтений. Особенно популярен у исполнителей стриминг (рост заинтересованности на 98% выше, чем годом ранее) - потенциальный доход в этой сфере достигает 100 тысяч рублей, хотя конкретные цифры варьируются в зависимости от платформы и умения привлекать аудиторию. Не менее востребована актерская профессия (+81%), предлагающая широкий диапазон заработка от 25 тысяч рублей до 110 тысяч рублей за участие в рекламных роликах. Моделинг сохраняет стабильную популярность (+75%) благодаря доходу от 95 тысяч до 115 тысяч рублей, особенно среди молодежи, которых привлекает возможность сочетать работу с творчеством.

Отдельного внимания заслуживают ведущие мероприятий и художники, где рост заинтересованности в предложениях подработки составил 37% и 20% соответственно. Первые могут рассчитывать от 50 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц, причем спрос на их услуги особенно возрастает в летний сезон праздников и корпоративов. Художники же получают от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, при этом их доход напрямую зависит от умения находить свою аудиторию и адаптироваться к рыночным запросам - от создания цифрового арта до оформления интерьеров. Эти профессии привлекают людей возможностью творческой самореализации при относительно гибком графике.

Ранее депутат Госдумы и уроженец Санкт-Петербурга Виталий Милонов в эфире НСН призвал прописать правила поведения аниматоров на улицах Северной столицы в определенном регламенте, поддержав введение штрафа за приставания к людям.

