Стримеры и актеры оказались самыми популярными вариантами подработки
Спрос на творческие профессии продолжает расти, открывая новые возможности для подработки. Аналитики «Авито Подработки» выяснили, какие варианты подработки россияне рассматривают для себя чаще всего.
Так, за первое полугодие 2025 года количество предложений для моделей увеличилось на 73%, а для визажистов - на 51%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом среди самих исполнителей наибольшей популярностью пользуются такие направления, как стриминг (+98%) и актерство (+81%). Указанный средний заработок зависит от количества выполненных заказов, уровня профессионализма и географического расположения. А данные Авито Товаров указывают на то, что заметнее всего растут продажи инвентаря для подработки фотографом и творческих занятий.
Также востребованы визажисты, они могут рассчитывать на средний заработок около 45 тысяч рублей, который может значительно увеличиваться при сезонной подработке на свадьбах и на масштабных мероприятиях. Актерская профессия предлагает широкий диапазон заработка от 25 тысяч до 110 тысяч рублей в зависимости от типа проектов - от театральных постановок до рекламных съемок. Видеомонтажеры получают около 80 тысяч рублей, а ведущие мероприятий — от 50 тысяч до 85 тысяч рублей.
Среди исполнителей в сегменте творческой подработки наблюдается заметное смещение предпочтений. Особенно популярен у исполнителей стриминг (рост заинтересованности на 98% выше, чем годом ранее) - потенциальный доход в этой сфере достигает 100 тысяч рублей, хотя конкретные цифры варьируются в зависимости от платформы и умения привлекать аудиторию. Не менее востребована актерская профессия (+81%), предлагающая широкий диапазон заработка от 25 тысяч рублей до 110 тысяч рублей за участие в рекламных роликах. Моделинг сохраняет стабильную популярность (+75%) благодаря доходу от 95 тысяч до 115 тысяч рублей, особенно среди молодежи, которых привлекает возможность сочетать работу с творчеством.
Отдельного внимания заслуживают ведущие мероприятий и художники, где рост заинтересованности в предложениях подработки составил 37% и 20% соответственно. Первые могут рассчитывать от 50 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц, причем спрос на их услуги особенно возрастает в летний сезон праздников и корпоративов. Художники же получают от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, при этом их доход напрямую зависит от умения находить свою аудиторию и адаптироваться к рыночным запросам - от создания цифрового арта до оформления интерьеров. Эти профессии привлекают людей возможностью творческой самореализации при относительно гибком графике.
Ранее депутат Госдумы и уроженец Санкт-Петербурга Виталий Милонов в эфире НСН призвал прописать правила поведения аниматоров на улицах Северной столицы в определенном регламенте, поддержав введение штрафа за приставания к людям.
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