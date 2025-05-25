В России 30% работников розничной торговли в последний год подрабатывали

По данным торговой сети «АШАН Ритейл Россия», каждый пяток сотрудник (21%) работает на условиях неполного рабочего дня.

Главное, что ищут исполнители в подработке, — это гибкий график (49%), быстрые выплаты (40%) и близость к дому (28%).

Кроме того, у опрошенных сотрудников ретейла в среднем 21% дохода приходится на подработку.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что поколение Z привыкло к нерегулярным заработкам, подработкам и фрилансу, так как это приносит им в два-три раза больше дохода, чем вакансии с официальным трудоустройством в штат.

