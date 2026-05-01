Медведев: При цифровизации почерк врачей окончательно испортится
Цифровизация в здравоохранении является правильной идеей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова в Санкт-Петербурге он также указал, что для пациентов следует сохранить возможность получить услуги и в письменной форме.
«Единственное, что я думаю, в конечном счёте врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно», - пошутил политик.
Ранее Медведев предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом
- Украинский дрон уничтожил телевышку в Курской области
- Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Киеве
- Силы ПВО за девять часов сбили над Россией 100 беспилотников ВСУ
- Медведев: При цифровизации почерк врачей окончательно испортится
- МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми
- Жена Николая Дроздова опроверлга слухи о завершении им карьеры из-за верминофобии
- Штрафы и замечания: Что грозит магазинам за распродажи из-за закрытия, как у «Sunlight»
- СМИ: Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
- В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть