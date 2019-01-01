Суд обвинил журналиста Голунова в сбыте наркотиков

В течение ночи у здания министерства внутренних дел на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. Этим утром они также начались у Никулинского суда. Сообщается, что на данный момент сотрудники полиции уже задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, а также журналиста этого же СМИ Сергея Карпова, сообщает РБК. По данным Дождя, арестована была также Александра Чугория.

По оценке корреспондента РБК, всего у аллеи перед судом сейчас находится около ста человек.

Известно, что пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова проходят также в Уфе и Екатеринбурге.

Ранее предпринимательница Лена Ленина заявила в эфире НСН, что свободы слова в России стало слишком много



