Союз журналистов России возмущён задержанием шеф-редактора Sputnik Литва в Вильнюсе

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

«Это ещё одно свидетельство того, как российским журналистам сейчас непросто работать в западных государствах, когда голоса против общего мэйнстрима вызывают негативную и иногда агрессивную реакцию руководства этих стран. И часто это проявляется именно в Прибалтике», — сказал он.

28 мая в аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. О своём задержании сообщил сам журналист. Журналиста обвинили в том, что он представляет собой «угрозу национальной безопасности Литвы».