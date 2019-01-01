Союз журналистов России возмущён задержанием шеф-редактора Sputnik Литва в Вильнюсе
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
«Это ещё одно свидетельство того, как российским журналистам сейчас непросто работать в западных государствах, когда голоса против общего мэйнстрима вызывают негативную и иногда агрессивную реакцию руководства этих стран. И часто это проявляется именно в Прибалтике», — сказал он.
28 мая в аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. О своём задержании сообщил сам журналист. Журналиста обвинили в том, что он представляет собой «угрозу национальной безопасности Литвы».
Ранее НСН рассказала о победе на выборах президента Литвы Гитанаса Науседа.
Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что у Науседы нет четкого внешнеполитического курса. Его, скорее всего, будет определять команда, которую президент Литвы еще не начал формировать.
«Будем разделять предвыборные обещания и тем, как он будет себя вести уже на посту. Гитанас Науседа – человек не из политики, топ-менеджер банка. Он никогда не принимал самостоятельных решений. Основной его работой было составление аналитических записок для руководителя. Маловероятно, что у него есть какие-то глубокие взгляды на тот или иной вопрос внешней политики. Безусловно, у него есть общие представления, есть своя точка зрения, но она точка зрения отдельно взятого гражданина. Большой вопрос, имеет ли она право быть точкой зрения руководителя государства», - усомнился в компетентности Науседы политолог.
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