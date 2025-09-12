Объявлены ведущие конкурса «Интервидение - 2025» от России
Ведущими международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025» от России стали актёр и музыкант Алексей Воробьёв и оперная дива, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.
Организаторы смотра отметили, что обаяние и высочайший профессионализм супружеской пары являются гарантией того, что зрителей ждёт незабываемое зрелище.
«Это ещё одна серьёзная причина, по которой вы просто не можете позволить себе пропустить финал конкурса!», - говорится в сообщении.
Конкурс «Интервидение - 2025» пройдёт в Москве 20 сентября. В смотре примут участие представители 23 стран, сообщает RT.
Ранее народная артистка РФ Лариса Долина выразила уверенность в том, что заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов) сможет победить на «Интервидении», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
