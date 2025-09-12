Статус «иностранного агента» накладывает ряд ограничений. Лицо не имеет права избираться на выборах, занимать должности в государственных органах власти, учреждениях образования, получать финансовую поддержку от государства и участвовать в госзакупках. Им также запрещено преподавать несовершеннолетним и создавать для них контент, а также участвовать в организации митингов, жертвовать деньги партиям и избирательным фондам. Кроме того, им запрещено размещать платную рекламу на своих ресурсах и распоряжаться некоторыми видами своих доходов.

Признание «иностранным агентом» может быть оспорено гражданином в суде. По данным министра юстиции Константина Чуйченко на сентябрь 2024 года, из реестра за все время существования этого статуса исключили 209 человек, из них 71 — по заявлениям самих иноагентов.

К примеру, блогер Николай Соболев с 3 февраля 2023 года находился в списке иноагентов, но был исключен из него, так как утратил «признаки иностранного агента», сообщили в Министерстве юстиции 15 марта 2024 года. В том же месяце этот статус сняли с самарской журналистки Юлии Апухтиной и бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.

Некоторым публичным личностям оспорить его не удалось. Среди них актер Анатолий Белый, комик и видеоблогер Данила Поперечный, рэпер Алишер Моргенштерн и лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (все признаны Минюстом РФ иноагентами). Певица Земфира (признана иноагентом в России) даже дошла до Верховного суда, но ее жалобу отказались рассматривать.

