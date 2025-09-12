Артисты и журналисты обогнали политиков в списке иноагентов
Минюст еженедельно расширяет список иноагентов, Национальная Служба Новостей проанализировала, представители каких профессий оказываются в нем чаще остальных.
Каждую пятницу Министерство юстиции РФ расширяет список людей, которые были признаны «иностранными агентами». В этот раз в него попали журналистка Ирина Бороган, кинорежиссер Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова, блогер Сергей Куропов, а также проект «Обманутый Россиянин». НСН решила разобраться, представители каких профессий чаще всего попадают в реестр.
Федеральный список иностранных агентов, опубликованный на сайте Министерства юстиции России заканчивается на 1073 позиции. НСН провела анализ открытого реестра Минюста России и обнаружила, что физическими лицами являются 858 иноагентов.
Исследование показало, что среди них больше всего журналистов — 300 человек, что составило чуть больше 35% от всех позиций. На втором месте неожиданно оказались представители креативной индустрии (актеры, режиссеры, художественные руководители, певцы, художники). Их в списке ровно 104, что составило 12% от общего числа. В топ-3 вошли политические активисты, бывшие депутаты и политики, которых набралось 99 (11,5%). Замыкают пятерку юристы (6,4%) и военные (0,23%). Остальные 296 позиций занимают уникальные профессии технических, гуманитарных, социальных и естественных наук (библиотекари, экономисты, биотехнологи, урбанисты, повара).
Определение для физического лица-иноагента появилось в российском законодательстве с 2019 года. В последней редакции закона им может быть признан человек, получивший поддержку от иностранных государств и (или) находящийся под иностранным влиянием в иных формах. При этом, он должен заниматься либо политической деятельностью, либо сбором информации о военной и военно-технической деятельности России, а также распространять информацию для неограниченного круга лиц путем сообщений и материалов. К понятию «политическая деятельность» может относиться участие в акциях протеста, публичные обращения к органам власти и даже высказывание своего мнения в социальных сетях о политике, либо финансирование всего вышеперечисленного или вовлечения в эти процессы несовершеннолетних.
Статус «иностранного агента» накладывает ряд ограничений. Лицо не имеет права избираться на выборах, занимать должности в государственных органах власти, учреждениях образования, получать финансовую поддержку от государства и участвовать в госзакупках. Им также запрещено преподавать несовершеннолетним и создавать для них контент, а также участвовать в организации митингов, жертвовать деньги партиям и избирательным фондам. Кроме того, им запрещено размещать платную рекламу на своих ресурсах и распоряжаться некоторыми видами своих доходов.
Признание «иностранным агентом» может быть оспорено гражданином в суде. По данным министра юстиции Константина Чуйченко на сентябрь 2024 года, из реестра за все время существования этого статуса исключили 209 человек, из них 71 — по заявлениям самих иноагентов.
К примеру, блогер Николай Соболев с 3 февраля 2023 года находился в списке иноагентов, но был исключен из него, так как утратил «признаки иностранного агента», сообщили в Министерстве юстиции 15 марта 2024 года. В том же месяце этот статус сняли с самарской журналистки Юлии Апухтиной и бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.
Некоторым публичным личностям оспорить его не удалось. Среди них актер Анатолий Белый, комик и видеоблогер Данила Поперечный, рэпер Алишер Моргенштерн и лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (все признаны Минюстом РФ иноагентами). Певица Земфира (признана иноагентом в России) даже дошла до Верховного суда, но ее жалобу отказались рассматривать.
