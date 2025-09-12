Губернатор штата Юта подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка действительно задержан. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.
Он также подтвердил словам президента США Дональда Трампа, который, как напоминает RT, указал, что злоумышленника «сдал близкий к нему человек».
Кокс рассказал, что задержанного зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года.
«Член семьи обратился к своему другу, и он связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или дал понять, что он совершил инцидент», — добавил губернатор.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что убийцу Кирка приговорят к смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
