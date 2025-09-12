Россиянам рассказали, как самим определить натуральность сыра

По её словам, определить натуральность в домашних условиях можно с помощью нагревания.

«Продукт с заменителями жиров склонен к расслоению: выделяются жирные капли, масса становится зернистой, крошащейся, появляется резкий запах маргарина», — указала эксперт.

Дьячкова подчеркнула, что натуральный сыр, в отличие от молокосодержащего продукта, «плавится равномерно, тянется нитями и образует однородную массу».

Ранее в центре «Агроэкспорт» заявили, что в 2024 году Россия увеличила экспорт сыра на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

