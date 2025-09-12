Россиянам рассказали, как самим определить натуральность сыра
Молокосодержащий продукт отличается от натурального сыра наличием в составе растительных масел, как правило, кокосового или пальмового. ОБ этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила директор по качеству ТнВ «Сыр Стародубский» Анна Дьячкова.
По её словам, определить натуральность в домашних условиях можно с помощью нагревания.
«Продукт с заменителями жиров склонен к расслоению: выделяются жирные капли, масса становится зернистой, крошащейся, появляется резкий запах маргарина», — указала эксперт.
Дьячкова подчеркнула, что натуральный сыр, в отличие от молокосодержащего продукта, «плавится равномерно, тянется нитями и образует однородную массу».
Ранее в центре «Агроэкспорт» заявили, что в 2024 году Россия увеличила экспорт сыра на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru