Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов

Также в список иноагентов включили кинодраматурга Эдуарда Тополя, писательницу Ирину Бороган, блогера Сергея Куропова и активистку Ирину Шумилову.

В ведомстве указали, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и политике властей РФ, а также о российской армии. Кроме того, они выступали против провдения специальной военной операции на Украине.

Ранее иноагентами были признаны экономист Олег Ицхок, блогеры Анна Степанова и Владимир Смолин, а также богослов Сергей Говорун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

