Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов
Проект «Обманутый Россиянин» признали иноагентом. Об этом со ссылкой на соответствующий реестр Минюста РФ сообщает RT.
Также в список иноагентов включили кинодраматурга Эдуарда Тополя, писательницу Ирину Бороган, блогера Сергея Куропова и активистку Ирину Шумилову.
В ведомстве указали, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и политике властей РФ, а также о российской армии. Кроме того, они выступали против провдения специальной военной операции на Украине.
Ранее иноагентами были признаны экономист Олег Ицхок, блогеры Анна Степанова и Владимир Смолин, а также богослов Сергей Говорун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
