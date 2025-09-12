Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»

Альбом «Wish You Were Here 50» выйдет 12 декабря 2025 года в виде подарочного бокс-сета, который включает несколько дисков с раритетами. Это, помимо прочего, 25 бонус-треков, среди которых девять студийных раритетов.

Также в юбилейное издание вошли 16 живых записей, сделанных на концерте Pink Floyd в Лос-Анджелесе 26 апреля 1975 года. Отмечается, что они были тщательны восстановлены и пережили ремастеринг.

Наполнение бокс-сета будет отличаться в зависимости от носителя: винил, CD или Blu-Ray. Кроме того, поклонникам предложат специальный юбилейный мерч.

Ранее один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор отказался когда-либо выступать на одной сцене с одним из основателей коллектива Роджером Уотерсом из-за его политических взглядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

