Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»
Легендарная британская рок-группа Pink Floyd анонсировала переиздание альбома «Wish You Were Here», посвящённое 50-летию оригинальной пластинки 1975 года.
Альбом «Wish You Were Here 50» выйдет 12 декабря 2025 года в виде подарочного бокс-сета, который включает несколько дисков с раритетами. Это, помимо прочего, 25 бонус-треков, среди которых девять студийных раритетов.
Также в юбилейное издание вошли 16 живых записей, сделанных на концерте Pink Floyd в Лос-Анджелесе 26 апреля 1975 года. Отмечается, что они были тщательны восстановлены и пережили ремастеринг.
Наполнение бокс-сета будет отличаться в зависимости от носителя: винил, CD или Blu-Ray. Кроме того, поклонникам предложат специальный юбилейный мерч.
Ранее один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор отказался когда-либо выступать на одной сцене с одним из основателей коллектива Роджером Уотерсом из-за его политических взглядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов
- Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»
- Мушкетеры и «Дыра»: Чем заняты руки худруков ведущих театров
- В Госдуме рассказали, почему на радио нет фейков и мошенников
- Россиянам рассказали, как самим определить натуральность сыра
- Губернатор штата Юта подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Кирка
- Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам
- Депутат Гусев заявил, что IQOS не запретят в России
- Объявлены ведущие конкурса «Интервидение - 2025» от России
- Артисты и журналисты обогнали политиков в списке иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru