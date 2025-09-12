Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам

Также он отметил, что новые меры Вашингтона затронут поставки российской нефти, сообщает RT.

«Это будет сильный удар», — заключил глава Белого дома.

Ранее газета Politico сообщила, что европейские лидеры убедили Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».