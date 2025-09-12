Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News допустил, что против российских банков будут введены жёсткие санкции.

Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза

Также он отметил, что новые меры Вашингтона затронут поставки российской нефти, сообщает RT.

«Это будет сильный удар», — заключил глава Белого дома.

Ранее газета Politico сообщила, что европейские лидеры убедили Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

