Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам
12 сентября 202517:25
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News допустил, что против российских банков будут введены жёсткие санкции.
Также он отметил, что новые меры Вашингтона затронут поставки российской нефти, сообщает RT.
«Это будет сильный удар», — заключил глава Белого дома.
Ранее газета Politico сообщила, что европейские лидеры убедили Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
