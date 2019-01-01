Ленина: Свободы слова в России стало слишком много

Лена Ленина: «Считается, что если мужчина дружит с женщиной без секса, то значит один из них просто на него не соглашается. Тем более, если они представители разных поколений. А если богач дружит с бедняком, то один явно использует другого, а второй лишь реализует свою потребность в меценатстве. Как говорит мой друг, король кухонь Константин Кведаравичюс, легко дружить с более мудрым, богатым и сексуально привлекательным другом. И почему-то при этом всегда указывает на себя», - рассказала она НСН.

