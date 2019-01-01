Ленина: Свободы слова в России стало слишком много
Предпринимательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей уходящей недели.
На BadComedian подали в суд
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), получивший популярность благодаря своими ироническими комментариями к новинкам кино, рассказал, что его канал оказался под угрозой закрытия. Это может произойти из-за иска в 1 млн рублей, который подала компания, фильм которой фигурировал в одном из выпусков Баженова. Претензии связаны с нарушением авторских прав.
Лена Ленина: «Какой бы плохой (по мнению видеоблогера) фильм не произвела продюсерская компания, она имеет право быть несогласной с субъективной оценкой своего творчества. Вам бы тоже не понравилось, если бы Вас журналисты критиковали. И понятно, что настоящая их претензия находится не в области авторского права, а в обиде на критику. К счастью, безнаказанность любых критиканов всегда чем-нибудь да наказуема юридически. Я лично против свободы слова, ее что-то стало слишком много, и она, действительно, кому-то может испортить бизнес», - отметила Лена Ленина, общаясь с НСН.
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ. Тем не менее, 57% родителей уверены, что выпускникам не требуется психологическая помощь в период экзаменов.
Лена Ленина: «Родители, перегруженные проблемами посерьёзнее, чем ЕГЭ, наверное, забыли, какое это ответственное испытание в жизни человека и лучше бы отец с матерью оплачивали помощь квалифицированного психолога, чем ребёнок тайком бы глотал транквилизаторы, вредные и вызывающие привыкание», - заявила она НСН.
ВЦИОМ: Дружба между мужчиной и женщиной – частое явление в России
Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разных поколений и различного уровня доходов — распространённое явление среди россиян. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. В частности, 82% респондентов рассказали, что имеют друзей противоположного пола и только лишь у 18% их нет.
Лена Ленина: «Считается, что если мужчина дружит с женщиной без секса, то значит один из них просто на него не соглашается. Тем более, если они представители разных поколений. А если богач дружит с бедняком, то один явно использует другого, а второй лишь реализует свою потребность в меценатстве. Как говорит мой друг, король кухонь Константин Кведаравичюс, легко дружить с более мудрым, богатым и сексуально привлекательным другом. И почему-то при этом всегда указывает на себя», - рассказала она НСН.
Сценарист «Чернобыля» рассказал о реакции на сериал зрителей из бывшего СССР
Сценарист Крейг Мазин, участвовавший в работе над сериалом НВО «Чернобыль», рассказал, что его удивила реакция на телешоу зрителей из стран постсоветского пространства. Он рассказал, что очень нервничал из-за возможного неприятия. «Но они осознали, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним, и что мы изо всех сил старались показать все детали правильно», — пояснил Мазин.
Лена Ленина: «Я лично смотрела этот сериал ровно три минуты. А все говорят, что он хороший. Может, так оно и есть. Но мой гламурный новорусский эстетизм чуть не вырвало от, к счастью, давно забытых реалий советского быта. Страшные были времена»,- подчеркнула Лена Ленина в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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