«Стыдно смотреть»: В отрасли заявили о плачевном состоянии аэропортов Севера

Северные аэропорты России нуждаются в финансировании, а крупным аэропортам оно требуется гораздо меньше, сказал НСН Виктор Горбачев.

На cеверные аэропорты России стыдно смотреть, их необходимо доводить до норм годности, заявил в эфире НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

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Северным аэропортам страны отказали в дополнительной субсидии на девять миллиардов рублей в год на 2025-2027 годы, сообщили «Известия». В материалах Росавиации говорится, что деньги нужны на ремонт и модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности и закупку техники. Горбачев отметил, что северные аэропорты имеют социальное значение.

«К объединению «Аэропорты Севера» относят 32 аэропорта и аэродрома в зоне от Якутии до Магадана. Всего по нашему Северу и Арктике таких аэропортов 80-85. Это все находится под руководством федеральных казенных объединений - «Аэропортов Севера», «Аэропортов Чукотки», «Аэропортов Камчатки», «Аэропортов Дальнего Востока», «Аэропортов Красноярья» и других. Все эти предприятия практически полностью находятся на содержании государства. Аэропорты пытаются сами что-то добывать, но в некоторых из них от одного полета в день до одного полета в неделю. Все это - аэропорты местных воздушных линий, они имеют социальное значение и, конечно же, их нужно содержать, ведь и там люди живут», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, северные аэропорты находятся в плачевном состоянии.

«Вот на пятилетку у нас государством запланировано 78 аэропортов, которые должны пройти модернизацию. Лишь 28 из них входят в зоны Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Остальные – крупнейшие аэропорты, которым деньги давать и не надо. Отдаем деньги в Новосибирск, Екатеринбург, Шереметьево. Кроме того, 40-50% аэродромов и аэропортов на Севере имеют грунтовые покрытия, что означает сезонную работу. Вот такие аэропорты бы довести до ума, до норм годности. На них стыдно смотреть, ведь вместо аэровокзала стоят чуть ли не вагончики-бытовки, а туалет на улице», - подчеркнул эксперт.

Ранее Горбачев заявил НСН, что авиаперевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата в Россию, все будут закупать отечественные самолеты Superjet и МС-21.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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